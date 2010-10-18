Тимошенко: хватит терпеть людей, подрывающих доверие к партии

Лидер «Батьківщини» Юлия ТИМОШЕНКО разрешила своим однопартийцам исключать из партии депутатов всех уровней, которые будут проводить двойную политику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила во время Х съезда партии «Батьківщина».

«Я даю вам полное право, полный карт-бланш в отношении этого депутата, который сделает хоть одно голосование с двойными стандартами, хоть одним голосованием отступит от наших идей, исключать его из партии, фракций и объявлять его нашей политической команде персоной нон-грата», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что хватит членам партии «Батьківщина» терпеть людей, которые, по сути, подрывают доверие к партии и всей политической команде.

«Я хочу, чтобы с этого момента мы без сомнений и без колебаний очищались и обновлялись», - сказала она.

Ю.ТИМОШЕНКО также добавила, что сегодня будут внесены изменения в устав партии относительно обязательности проведения праймериз кандидатов в депутаты всех уровней. При этом она отметила, что будет одной из первых, кто с радостью примет участие в таких праймериз.