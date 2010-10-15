Экс-бютовец отказался комментировать «политический поджог» игорного центра

Народный депутат Украины Валерий ПИСАРЕНКО, автор Закона Украины «О запрете игорного бизнеса», отказался комментировать политическую версию поджога игорного центра «Джекпот» в Днепропетровске в мае 2009 года. Об этом сообщает телеканал NewsOne.

Он отказался также прокомментировать ситуацию с уходом в тень всего игорного бизнеса, который произошел из-за принятия его закона.

«Это глупости, есть более важные дела», - сказал он телеканалу NewsOne и положил трубку.

Напомним, о политической версии трагедии 14 октября заявил на пресс-конференции в Киеве директор филиалов МДК «Порыв» управляющий игровыми залами «Джекпот» Константин ИВАНОВ. Выступить перед журналистами его побудило решение Апелляционного суда Днепропетровской области направить дело о поджоге на дополнительное расследование. К.ИВАНОВ проходил единственным обвиняемым по делу «Джекпота» и почти год провел в СИЗО. Он и его адвокат Александр СОЙНИКОВ считают, что следствие намеренно пошло по неверному пути. По словам А.СОЙНИКОВА, в ходе судебного рассмотрения уголовного дела были установлены факты фальсификации и должностного подлога.

Собственное расследование о поджоге игрового центра опубликовала 15 октября газета «Известия в Украине».

Издание напоминает, что В.ПИСАРЕНКО при активной помощи правительства Юлии ТИМОШЕНКО проталкивал свой законопроект о запрете игорного бизнеса в Украине и создании специальных игровых зон. Одновременно, как пишет газета «Известия в Украине», приближенные к власти бизнесмены скупали земельные участки, на которых планировалось строить «украинские лас-вегасы».

«Известия» цитируют главу Хмельницкого союза предпринимателей и промышленников Михаила НЕМОВА о запрете игорного бизнеса: «Правительство в нужное время разыграло эту козырную карту. Ведь трагический пожар в игровом зале в Днепропетровске стал лишь поводом, и, я уверен, не случайным, который предшествовал введению запрета».

«Поджог клуба «Метро-Джекпот», кроме как бывшему правительству, вообще никому не был выгоден. Потому что нужен был политический акт для того, чтобы закрыть игорный бизнес. Для того, чтобы этот проект проголосовали, должно было произойти что-то резонансное. Ведь просто так – взять и закрыть бизнес, в котором были заняты не меньше 200 тысяч человек, нельзя», - рассказал «Известиям в Украине» генеральный директор компании «Порыв» Александр САНДАЛЬЧУК.