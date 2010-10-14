Обвиняемый в поджоге игрового зала: есть политическая версия (фото, видео)

Обвиняемый по делу о поджоге игрового зала «Джекпот» в Днепропетровске Константин ИВАНОВ и его адвокат Александр СОЙНИКОВ считают, что следствие намеренно пошло по ложному следу, отказываясь рассматривать политическую версию поджога.

Об этом К.ИВАНОВ и А.СОЙНИКОВ заявили сегодня на пресс-конференции в Киеве, говорится в переданном УНИАН пресс-релизе.

В частности, К.ИВАНОВ заявил: «Во время следствия мы пытались донести до следователей, что игровой зал сгорел не из-за какого-то короткого замыкания игрального автомата. Об этом сразу заявил глава МЧС Владимир ШАНДРА. Мы же и тогда настаивали на другой версии – это был хорошо спланированный поджог». По словам К.ИВАНОВА, «наши аппараты не работали на ядерных реакторах. Они никаким образом не могли вспыхнуть, чтобы в считанные секунды температура на месте горения достигла почти 1000 градусов».

К.ИВАНОВ напомнил цепочку событий, которые предшествовали трагедии. По его словам, в Верховной Раде Украины c 2008 года лежал без движения правительственный законопроект о переносе игорного бизнеса в специально отведенные зоны. Аналогичный закон с 2006 года проталкивал в то время член фракции БЮТ Валерий ПИСАРЕНКО. Оба проекта не получили поддержки Верховной Рады. Трагедия в Днепропетровске мгновенно изменила ситуацию в игорном бизнесе: премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО оперативно прилетела в Днепропетровск, в этот же день запретила во всей стране весь игорный бизнес. А буквально через две недели был принят проект В.ПИСАРЕНКО.

К.ИВАНОВ отметил, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО не подписал этот закон. Однако ВР на фоне днепропетровской трагедии преодолела его вето.

Эксперты еще предупреждали, что закон В.ПИСАРЕНКО ведет к тотальному переделу игрового бизнеса и коррупции. Появилась информация о том, что близкие к правительству бизнесмены занимались скупкой земельных участков, отведенных под игровые зоны.

«Следствие отказывалось рассматривать политическую версию, - подчеркнул адвокат А.СОЙНИКОВ. – Более того, они пытались исключить и версию и поджоге. Хотя экспертизы показали, что возгорание произошло из-за наличия в помещении высокотоксичного горючего вещества, а погибшие, в основном, скончались от удушья. На выходе температура горения достигала 1000 градусов».

Следствие пыталось, но так и не нашло никаких подтверждений, что «Джекпот» подожгли конкуренты. В Днепропетровске не было конкурентной борьбы на рынке игровых услуг, сказал адвокат.

«Слишком много «случайностей», чтобы расценивать трагедию в Днепропетровске как случайность. Тут и занос горючего вещества в зал, где не было видеокамеры, и отключение света во время пожара, и спиленные деревья, чтобы огонь не охватил все здание. Эта трагедия отчетливо высветила экономические и политические интересы влиятельных сил, заинтересованных в радикальном переделе сферы игорного бизнеса, в установлении над ним контроля», - сказал К.ИВАНОВ.

«Мы настаиваем на том, чтобы следствие занялось политической версией днепропетровской трагедии. Политики беззастенчиво эксплуатировали эту трагедию. Общество должно знать ответы на эти вопросы, чтобы в будущем никто не смел манипулировать общественными настроениями с помощью трагедий», - заключил А.СОЙНИКОВ.

Как сообщал УНИАН, 8 октября 2010 года суд вернул на дополнительное расследование уголовное дело о поджоге в зале игровых автоматов в Днепропетровске, где 7 мая 2009 года в результате пожара погибли 9 человек. Как отметил К.ИВАНОВ, который несколько месяцев провел в СИЗО, «дело фактически развалилось».

Закон о запрете игорного бизнеса в Украине вступил в силу в конце июня 2009 года. Он действует до принятия специального закона, который позволит заниматься таким бизнесом в специально созданных зонах.

Видео с места трагедии смотрите тут