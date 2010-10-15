Янукович заявил США о своей «принципиальной позиции»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверил вице-президента США Джозефа БАЙДЕНА в том, что лично заинтересован в проведении честных и прозрачных местных выборов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время телефонной беседы В.ЯНУКОВИЧА и Дж.БАЙДЕНА. В ходе беседы стороны обсудили широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, а также вопросы дальнейшего развития демократии в Украине, в частности проведения местных выборов 31 октября.

Президент Украины отметил важность проведения выборов в соответствии с международными стандартами. “Это задание для всей исполнительной власти - сделать все необходимое, чтобы выборы состоялись честно и прозрачно. Это моя принципиальная позиция, я в этом лично заинтересован”, - подчеркнул глава государства.

Президент также проинформировал собеседника о ходе реформ, которые в настоящее время внедряются в Украине.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ и Дж.БАЙДЕН обсудили вопросы подготовки запланированной на следующий год международной конференции, посвященной 25-й годовщине Чернобыльской катастрофы.