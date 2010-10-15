Януковича предупреждают, что игнорирование проблем ему аукнется

В Украине создается прецедент, когда новая власть борется с предыдущей, используя механизмы уголовного преследования.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в ходе круглого стола на тему “Реалии украинской юстиции”, организованного Институтом Горшенина, сказал политический эксперт PR-группы "Политтех" Павел БУЛГАК.

«Сегодня в Украине, к сожалению, создается опасный прецедент, когда каждая последующая власть борется как физически, так и с помощью уголовных дел с предыдущей», - сказал он, добавив, что таким образом закладывается механизм, когда в будущем представители оппозиции, пришедшие к власти, будут иметь полное моральное право теми же методами расправляться со своими предшественниками.

По мнению П.БУЛГАКА, это приводит к тому, что политическая ответственность власти отступает на задний план.

В этой связи эксперт отметил, что уголовные дела, возбужденные против первого заместителя председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игоря ДИДЕНКО и бывшего председателя Государственной таможенной службы Анатолия МАКАРЕНКО являются политическими, поскольку они были простыми исполнителями. «Даже сама Юлия ТИМОШЕНКО говорила: возбуждайте уголовное дело против меня как человека, который отдавал соответствующие распоряжения. Но мы видим, что сегодня соответствующее дело не возбуждается, очевидно, потому, что нет предмета дела»,- сказал П.БУЛГАК.

Эксперт считает, что украинская власть создает проблемы в гражданском обществе. «Когда они заявили, что жаловались на власть заангажированные люди - это очень опасный сигнал. Таким образом, Президент дает понять, что, с его точки зрения, проблем в Украине нет никаких», - добавил П.БУЛГАК.

По его словам, все последующие объективные жалобы на нарушение прав человека, свободы слова, политическую цензуру можно будет называть «жалобами заангажированных людей». Эксперт считает, что, не признавая проблемы, которые сегодня объективно существуют, Президент отмежевывается от гражданского общества и сужает возможности для решения этих проблем.

Он напомнил, что около 70% граждан признают, что в стране существуют проблемы с политической цензурой и политическими репрессиями.

Поэтому, по мнению П.БУЛГАКА, сегодня вряд ли следует ожидать принятия закона о доступе к публичной информации, создании действенного Общественного телевидения.

Эксперт также высказал сомнение в том, что власть отреагирует на позицию Парламентской Ассамблеи Совета Европы. «Была принята резолюция ПАСЕ, прошло уже некоторое время. Увидели ли мы от Президента или его команды желание следовать рекомендациям резолюции ПАСЕ? Нет, не увидели», - сказал П.БУЛГАК.

Он напомнил, что в резолюции ПАСЕ рекомендуется пересмотреть решения по телеканалам ТВі и «5 канал» и «решить судьбу» председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО: уволить его с должности главы спеуслужбы или с должности члена Высшего совета юстиции, чтобы исключить его бизнес-интерес в этом вопросе. «Сегодня мы не видим соответствующего желания со стороны действующей власти», - подытожил П.БУЛГАК.

Эксперт также отметил, что проведение судебной реформы не оправдало надежд. «Судебная реформа, которая проводилась под лозунгом, что она приблизит судопроизводство к простому человеку, совсем не выполнила это задание. Судопроизводство к простым гражданам не приблизилось», - подчеркнул П.БУЛГАК, добавив, что судебная реформа еще больше развела судопроизводство и право человека на справедливый суд, чем это было раньше.

Он подчеркнул, что так и не был дан ответ на волнующие граждан вопросы: лишение неприкосновенности депутатов, декларирование судьями и их родственниками своих доходов, создание суда присяжных.