Новый барельеф Славе Стецько открыли в Тернополе

В Тернополе открыли новый барельеф проводнику ОУН Ярославе Стецько на месте прежнего, разбитого вандалами.

Новый барельеф отлит из бронзы, изготовили его в Киеве. Установили барельеф на бульваре Т.Шевченко, где расположен офис КУН.

Композиция состоит из бюста Я.Стецько, эмблемы ОУН и фигурной надписи «У цьому будинку в 1992-2003 роках неодноразово перебувала голова ОУН, АБН, КУН Слава Стецько». Средства на барельеф были выделены из городского бюджета.

«В патриотическом Тернополе произошло событие, которое никогда не должно было здесь произойти, – вандалы уничтожили барельеф Ярославы Стецько. Но сегодня мы дали такой ответ, который должен быть на такие акты вандализма – новый барельеф в бронзе», – сказал в выступлении городской председатель Тернополя Роман ЗАСТАВНЫЙ.

Выступающие также вспоминали заслуги Я.Стецько как во времена деятельности ОУН, так и тогда, когда она была депутатом Верховной Рады Украины и председателем Провода КУН.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 17 на 18 августа этого года неизвестные уничтожили этот барельеф и барельеф полковнику УПА Омеляну Полевому. В октябре начальник областного управления милиции Федор БОРТНЯК сообщил, что задержаны два наркомана, которые уничтожили оба барельефы. По его словам, эти же наркоманы 28 сентября повредили памятник проводнику ОУН Ярославу Стецько в селе Каменки Подволочисского района. Задержанным – 24 и 34 года, они являются уроженцами Бережанского и Тернопольского районов.

Сегодня почетный председатель КУН в Тернопольской области Оксентий КАМЕНЮК поставил под сомнение такую информацию: «Дело Гонгадзе уже сколько расследуют. Списали на КРАВЧЕНКО. И так же на наркоманов легко списать то, что уничтожили барельефы Ярославе Стецько и командиру УПА Омельяну Полевому», – сказал О.КАМЕНЮК.

По его мнению, за актами вандализма, которые произошли в августе в Тернополе, стоят антиукраинские политические партии. «Они это сделали для того, чтобы унизить националистов, их достижения. До этого памятники героям уничтожали в других регионах, теперь же они продемонстрировали, что и в Тернополе есть их сила», – считает О.КАМЕНЮК.

Он выразил надежду, что наступят времена, когда удастся выяснить, кто в действительности стоял за уничтожением памятных знаков в Тернополе. «Вряд ли это произойдет сейчас. Должны наступить лучшие времена, тогда станет все известно. Но для этого нужно, чтобы сменилась власть», – подытожил О.КАМЕНЮК.