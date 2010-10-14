В Киеве милиция перекрыла Майдан Незалежности

В Киеве милиция почти полностью перекрыла Майдан Незалежности.

Как передает корреспондент УНИАН, весь Майдан перекрыт по периметру с обеих сторон от дороги металлическим ограждением.

Для движения пешеходов создан лишь узкий проход шириной около двух метров с одного из подземных выходов со станции метро “Майдан Незалежности” в сторону гостиницы "Казацкая". Также перекрыт ряд выходов из подземного перехода под Майданом.

Представители милиции воздерживаются от каких-либо комментариев относительно таких чрезвычайных мер безопасности.

Как сообщал УНИАН, в КГГА поступили заявки на проведение 14 октября массовых акций в центральной части города. В частности, о намерении провести мероприятия сообщили: Коммунистическая партия Украины, которая организует мероприятия по выполнению Закона «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и Всеукраинское объединение «Свобода», которое намерено провести Марш за признание Украинской Повстанческой Армии. Также, по информации КГГА, поступил ряд заявок от других общественных и партийных организаций: Общественной инициативы «Мыколына сотня», КМО Украинской народной партии, Славянской партии, Украинского всемирного координационного совета, Конфедерации труда Украины и др.

В целом заявленное количество участников – около 50 тыс. человек. Почти все организаторы планируют провести свои мероприятия в центральной части Киева – на ул. Крещатик и Майдане Незалежности.

13 октября поздно вечером Окружной административный суд города Киева запретил Всеукраинскому объединению «Свобода» проводить марш за признание УПА по Крещатику, на Майдане Незалежности и Европейской площади.

Справка УНИАН. 14 октября – праздник Покрова Пресвятой Богородицы и День Украинского казачества. Также в этот день отмечают 68-ю годовщину образования Украинской Повстанческой Армии.