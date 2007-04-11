Херсон не отважился высказать Ющенко все, что думает о его указе

Херсонский областной совет не осмелился признать Указ Президента о роспуске Верховной Рады антиконституционным на сегодняшней внеочередной сессии.

Как сообщает корреспондент УНИАН, депутаты решили при обсуждении текста обращение к Президенту Украины относительно отмены его Указа о роспуске ВР, изъять характеристику указа – антиконституционный. Такое предложение внес член фракции Партии регионов, председатель облсовета прошлого созыва Владимир ХОДАКОВСКИЙ.

После чего депутаты большинством голосов (50 – «за», 3 – «против», 2 – «воздержались») приняли обращение и проголосовали за направление его главе государства.

В частности, в обращении депутаты Херсонского облсовета выразили Виктору ЮЩЕНКО «решительный протест в связи с подписанием Указа от 02 апреля 2007 года № 264/2007 "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины", что создает опасную ситуацию в стране».

По мнению депутатов «своими действиями Президент ставит себя над законом, над действующей Конституцией, пренебрегая волеизъявленеям миллионов избирателей, которые отдали свои голоса на выборах 2006 года за депутатов действующей Верховной Рады, за правительство народного доверия Виктора ЯНУКОВИЧА».

Херсонский облсовет призвал Президента Украины «отменить подписанный Указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины", дать возможность избранникам многомиллионного украинского народа работать на благо страны» и заметили, что «Президент Украины должен быть отцом нации, а не президентом отдельных политических сил деструктивной оппозиции».

В работе внеочередной сессии облсовета не принимали участие депутаты от фракций “Нашей Украины” и БЮТ.

В Херсонском областном совете зарегистрированы восемь депутатских фракций: фракция Партии регионе - 28 депутатов, фракция Блока Юлии Тимошенко – 19, фракция «Наша Украина» - 9, фракция Коммунистической партии - 7, Народного блока Литвина – 6, Социалистической партии – 5, Коммунистической партии рабочих и селян - 5, Блока Наталии Витренко – 5.

Председатель областного совета – председатель областной организации Партии регионов Владимир ДЕМЕХИН.