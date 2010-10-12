Наблюдатели сомневаются, что выборы в Украине будут свободными

Международные наблюдатели сомневаются в том, что местные выборы в Украине 31 октября будут свободными.

Об этом говорится в переданном УНИАН заявлении делегации Национального Демократического Института, в состав которой входили политические лидеры США, Канады и Европы (НДИ) и которая работала в Украине с 3 по 7 октября с целью дать оценку предвыборной ситуации в стране.

НДИ в своем заявлении отмечает, что произведенные украинским парламентом быстрые законодательные изменения дают еще больше оснований сомневаться в возможности украинской власти быть нейтральным администратором во время избирательной кампании и в день голосования.

Международные наблюдатели отмечают, что такое «восприятие неминуемо влияет на уровень доверия к справедливому ведению избирательного процесса», и именно поэтому «необходимо безотлагательно принять дополнительные меры в применении законодательства, что бы повысило уровень прозрачности выборов и доверие избирателей к избирательному процессу».

В заявлении также говорится о чрезвычайной обеспокоенности делегации сообщениями о случаях притеснений сотрудниками Службы безопасности общественных активистов, а также многочисленными достоверными заявлениями о запугивании кандидатов представителями органов власти.

Еще одним поводом для обеспокоенности являются потенциальные злоупотребления свободой действий членов избирательных комиссий, отмечают в НДИ. «В условиях чрезвычайной политизации членов избирательных комиссий на местах, делегация обращает внимание на распространенные опасения относительно того, что те, кто будет иметь контроль за избирательными комиссиями, будут злоупотреблять своими полномочиями во время подсчета голосов, составления протоколов и других действий», - считают члены делегации Национального Демократического Института.

НДИ также обеспокоен ситуацией с формированием территориальных избирательных комиссий, поскольку «минимум три члена ТИК из восемнадцати могут принимать решение об установлении результатов выборов и другие важны решения, в том числе и о снятии кандидатов с регистрации. «Это привело к распространению опасений, что в работе ТИК может доминировать мнение лишь нескольких ее членов», - отмечают наблюдатели.

В заявлении говорится, что делегации стало известно о случаях, когда членам ТИК от оппозиции препятствовали посещать заседания комиссий. В других случаях некоторые заседания ЦИК и ТИК не были публичными, как того требует закон, что не позволило посещать эти заседания независимым наблюдателям.

Свою обеспокоенность делегация выразила и относительно сообщений об увеличении количества насильственных нападений на журналистов за последние несколько месяцев.

«Многие политические партии во время бесед с делегацией затронули вопрос о так называемом «клонировании», то есть создании более чем одной местной организации одной и той же партии, которые заявляют, что именно они представляют партию. «Клонирование» подрывает способность лидера партии сформировать списки кандидатов, которые действительно представляют его партию. Кроме того, избиратели могут быть введены в заблуждение и запутаться в том, какая из организаций действительно представляет ценности и идеологию партии», - отмечают наблюдатели.

НДИ рекомендует украинской власти принять все необходимые меры для обеспечения равных условий и создания благоприятного климата для проведения свободных выборов. Например, руководителям правоохранительных органов, Службы безопасности, а также руководителям крупных учреждений, таких как университеты, следует воздерживаться от обсуждения с подчиненными кандидатур или других вопросов, касающихся избирательного процесса, которые могут быть истолкованы как попытки оказания давления или запугивания.

«Административный ресурс не должен применяться в интересах кого-либо из кандидатов или партий», - убеждены члены делегации НДИ.

«Процедура регистрации местных партийных организаций должна быть пересмотренная для предотвращения случаев «клонирования». Украинская власть должна рассмотреть вопрос о создании специальной группы из представителей разных партий для анализа роли партий, судов, органов исполнительной власти и выработки рекомендаций во избежание подобной ситуации на следующих выборах», - отмечается в заявлении.