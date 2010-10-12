Януковичу напомнили: теперь решение Азарова он может просто отменить

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК подчеркнул, что после возвращения к Конституции 1996 года и принятия нового закона о Кабинете министров, Президент Украины получил фактически неограниченные полномочия, в частности отменять постановления правительства. Об этом он сказал на пресс-конференции в Черкассах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронту Змін”, А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что теперь Президент Украины может не ограничиваться поручениями премьеру, а своим распоряжением или указом отменить незаконное постановление Кабмина о введении платных услуг в учебных заведениях государственной или коммунальной форм собственности.

Как известно, А.ЯЦЕНЮК обратился к Генеральному прокурору с депутатским запросом для проверки законности изданного Кабмином постановления о платных услугах в вузах. Он отметил, что теперь обращается к В.ЯНУКОВИЧУ. В обращении сказано: “Уважаемый господин Президент, вы живете в рамках новой Конституции, по которой имеете все права. Согласно со статьей 106 Конституции Украины, Президент имеет право лично отменить любое решение Кабинета министров, в частности и решение о введении платных услуг для студентов государственных и коммунальных учебных заведений». Он призвал главу государства не давать поручений правительству, «ведь правительство, как правило, не выполняет поручений, а воспользоваться прямой конституционной нормой и просто отменить этот акт Кабинета министров».

А.ЯЦЕНЮК считает, что по Конституции Президент Виктор ЯНУКОВИЧ получил почти неограниченные полномочия. В то же время добавил, что одновременно глава государства получил всю полноту ответственности за все решения власти, за все, что происходит в стране. «Президент и его администрация сделали так, чтобы сконцентрировать в своих руках максимум полномочий, но воспользоваться этими полномочиями на пользу людям – они забыли», - сказал лидер «Фронту Змін».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров 27 августа принял постановление № 796 «Об утверждении перечня платных услуг, которые могут предоставляться учебными заведениями, другими учреждениями и заведениями системы образования, относящимися к государственной и коммунальной форме собственности».

11 октября Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выступил категорически против введения новых платных услуг для студентов и потребовал от премьер-министра Николая АЗАРОВА пересмотреть соответствующее правительственное постановление. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом шла речь во время встречи В.ЯНУКОВИЧА и Н.АЗАРОВА.

Сегодня, 12 октября, Кабинет министров Украины изменил постановление о перечне платных услуг для студентов, изъяв ряд соответствующих положений.