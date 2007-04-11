Состоится традиционная ежеквартальная пресс-конференция Ющенко (прямая трансляция)
11:30, 11 апреля 2007Политика
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В четверг, 12 апреля, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО даст традиционную ежеквартальную пресс-конференцию.
Как сообщает пресс-служба главы государства, пресс-конференция под названием «Ответственность. Законность. Выбор народа» начнется в «Украинском доме» в 13.00 и будет продолжаться два часа.
В прямом эфире мероприятие будут транслировать Первый национальный, ICTV и 5 канал. Кроме того, «Всемирная служба «УТР» будет вести спутниковую и Интернет-трансляции более чем на 170 стран мира.
Аккредитация представителей СМИ проводится до 16.00 11 апреля по телефонам: 255-65-01, 255-63-18, 255-78-44.
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