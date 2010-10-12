В Харькове трое мужчин избили женщину из штаба ВО «Батьківщина»

В Харькове в понедельник вечером трое неизвестных мужчин совершили нападение на члена избирательного штаба ВО «Батьківщина» Морику ЛЯШЕНКО.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь Харьковской областной организации ВО «Батьківщина» Наталия ФЕДОРЕНКО, нападение произошло недалеко от дома пострадавшей на ул. Чугуевской.

Н.ФЕДОРЕНКО подчеркнула, что врачи констатировали у пострадавшей ушибы и ссадины, но сама М.ЛЯШЕНКО от госпитализации отказалась.

По словам пресс-секретаря ВО «Батьківщина», М.ЛЯШЕНКО связывает нападение с «политическими мотивами» - нападавшие ничего из ценных вещей не взяли.

М.ЛЯШЕНКО написала заявление в Краснозаводской райотдел милиции Харькова с требованием «возбудить уголовное дело по факту нападения».

Руководитель Центра связей с общественностью ГУ МВД Украины в Харьковской области Лариса ВОЛКОВА корреспонденту УНИАН подтвердила факт написания заявления потерпевшей. По словам Л.ВОЛКОВОЙ, сейчас «работники милиции выясняют обстоятельства происшествия, опрашивают свидетелей».