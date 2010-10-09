На должность мэра Запорожья претендуют 20 кандидатов (список)

В Запорожье городская избирательная комиссия зарегистрировала на должность мэра 20 кандидатов.

Как сообщил УНИАН член Запорожской городской избирательной комиссии Владимир ГОЛИЩЕВ, среди зарегистрированных: нынешний секретарь Запорожского горсовета, и.о. мэра Запорожья, бывший первый заместитель председателя Запорожской ОГА Владимир КАЛЬЦЕВ (Партия регионов), экс-заместитель председателя Запорожской ОГА Александр СИН (ВО "Батьківщина"), народный депутат Алексей БАБУРИН (КПУ), Владимир КРУГЛИКОВ (Украинская сельская демократическая партия), Виктор НАУМОВ (Партия экологического спасения "ЭКО+25"), Юрий ДЕВЯТКА (партия "Народная власть"), Виталий ПОДЛОБНИКОВ (ВО "Свобода"), Василий ПОПАДЮК ("Велика Украина"), Игорь ЛОСКУТОВ (СДПУ(о)), Александр РЕЗАНОВ (СПУ), Екатерина АКУЛА (Партия зеленых Украины), Денис ЛОСЕВ (УРП "Собор"), Виталий ЛЫСАК ("ВО "Громада"), Василий ВАРЕЦКИЙ (партия "Справедливость"), Денис КРОШКА (Селянская партия Украины), Игорь ДОЛЯ (НДП), Олег ТИМЧЕНКО (Всеукраинская партия трудящихся), Владимир РОГОВ (партия "Русь"), Александр ГЕРАЩЕНКО (ПСПУ) и Алла ТАРАСОВА (Республиканская христианская партия).

Самый молодой из зарегистрированных кандидатов на пост мэра Запорожья - представитель НДП Игорь ДОЛЯ (1983 г.р.), самый пожилой - представитель Партии экологического спасения "ЭКО+25" Виктор НАУМОВ (1944 г.р.).

Евгений КАРТАШОВ, практически до начала выдвижения занимавший пост мэра Запорожья и считавшийся одним из потенциальных фаворитов избирательной гонки, в выборах не участвует.

Как сообщал УНИАН, 22 сентября после возвращения из Киева мэр Запорожья Е.КАРТАШОВ, бессменно занимавший пост Запорожского городского головы с 2003 года, заявил о своем уходе с этого поста.

24 сентября на внеочередной сессии Запорожского горсовета депутаты приняли отставку Е.КАРТАШОВА, а также секретаря Запорожского горсовета Юрия КАПТЮХА, после чего секретарем горсовета и, в связи с отставкой мэра, исполняющим обязанности Запорожского городского головы, был избран первый замгубернатора, руководитель Запорожской городской организации Партии регионов Владимир КАЛЬЦЕВ, ранее неоднократно участвовавший в выборах на пост мэра Запорожья и трижды проигравший их.