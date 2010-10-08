В деле об убийстве Гонгадзе сменили руководителя следственной группы?
14:39, 08 октября 2010Политика
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У потерпевших забрали материалы дела
Генеральная прокуратура Украины сменила руководителя следственной группы по уголовному делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
Об этом сообщают источники еженедельника «Зеркало недели» в прокуратуре.
По данным издания, следственную группу вместо Александра ХАРЧЕНКО возглавил Владислав ГРИЩЕНКО.
После этого ознакомление представителями потерпевшей стороны с материалами дела об убийстве Г.Гонгадзе было прекращено, сообщили источники.
Накануне, 7 октября, Верховный Суд Украины продлил до 8 декабря арест экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея ПУКАЧА, которого обвиняют в убийстве журналиста.
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