В деле об убийстве Гонгадзе сменили руководителя следственной группы?

Генеральная прокуратура Украины сменила руководителя следственной группы по уголовному делу об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.

Об этом сообщают источники еженедельника «Зеркало недели» в прокуратуре.

По данным издания, следственную группу вместо Александра ХАРЧЕНКО возглавил Владислав ГРИЩЕНКО.

После этого ознакомление представителями потерпевшей стороны с материалами дела об убийстве Г.Гонгадзе было прекращено, сообщили источники.

Накануне, 7 октября, Верховный Суд Украины продлил до 8 декабря арест экс-начальника Департамента внешнего наблюдения МВД Алексея ПУКАЧА, которого обвиняют в убийстве журналиста.