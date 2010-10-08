Скипальский: охранник Януковича - подарок российской разведке
13:17, 08 октября 2010Политика
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Угроза утечки информации
|Александр Скипальский
"Гражданин России по Конституции обязан служить своему государству и своим спецслужбам. Зная специфику работы разведки РФ, думаю, они обязательно воспользуются возможностью получить секретную информацию из первых уст. Зачем президенту Януковичу чужое око в своей команде? Каждая разведка мечтала бы иметь своего человека при президенте соседнего государства. А тут такой подарок", - считает СКИПАЛЬСКИЙ .
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