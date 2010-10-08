Скипальский: охранник Януковича - подарок российской разведке

Президент Украины Виктор Янукович должен понимать, что его охранник Заневский – гражданин другого государства, и всегда может быть утечка информации. Об этом "Газете по-киевски" сказал бывший заместитель главы СБУ Александр СКИПАЛЬСКИЙ.

"Гражданин России по Конституции обязан служить своему государству и своим спецслужбам. Зная специфику работы разведки РФ, думаю, они обязательно воспользуются возможностью получить секретную информацию из первых уст. Зачем президенту Януковичу чужое око в своей команде? Каждая разведка мечтала бы иметь своего человека при президенте соседнего государства. А тут такой подарок", - считает СКИПАЛЬСКИЙ .