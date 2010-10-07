Зарегистрировано 9 кандидатов на пост мэра Кременчуга (список)

В Кременчуге Полтавской области зарегистрировано 9 кандидатов на пост мэра города.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщили в Кременчугской территориальной избирательной комиссии.

По их данным, кандидатами на пост мэра города зарегистрированы народный депутат Украины Олег БАБАЕВ (выдвинут партией «Батьківщина»); гендиректор предприятия «Кремтекс» Андрей БЕЗКОРОВАЙНЫЙ (партия «Сильная Украина»); директор ООО «АВМ Ампер» Виктор БУГАЙЧУК (ВО «Свобода»); заместитель директора ООО «Евро-Азия-иксим» Александр БОРТНИК (СПУ); действующий мэр Кременчуга Николай ГЛУХОВ (Партия регионов); глава Полтавской областной организации «Исцеляющая капля» Владимир КУЗЬМИН («Новая политика»); директор предприятия «Украина» Леонид КУЛИЧЕНКО (Партии зелёных); гендиректор «Изумруд-ЛТД» Вадим ПЕТРЕНКО (партия «Рідне місто»); корреспондент газеты «Слово» общества “Просвіта» Анатолий ШЕЛУДЬКО (от парии Украинская национальная ассамблея).