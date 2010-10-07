Янукович: внеблоковая Украина будет активно евроинтегрироваться

Президент Украины Виктор Янукович сообщил, что в ходе встречи с Президентом Франции Николя Саркози они активно обсудили вопрос “евроинтеграции на евроазиатском пространстве”, сообщает корреспондент УНИАН.

Последние 5 лет показали, заметил Янукович, что любое обострение отношений между Россией и Украиной негативно отражается на экономическом положении Европы. Поэтому, убежден Янукович, позитивное развитие отношений, которое наметилось в последнее время между Украиной и Россией, сегодня безусловно будет иметь позитивное влияние. Следовательно, евроинтеграционные стремления Украины отвечают сегодня стремлению Европы преодолеть экономический кризис и построить действительно единое экономическое пространство.

И тут, убежден Янукович, “Украина как страна, имеющая внеблоковый статус, должна найти свое место”.