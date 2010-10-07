Королевская предлагает отправить Налоговый кодекс на доработку

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ предлагает отправить проект Налогового кодекса на доработку.

Как передает корреспондент УНИАН, во время обсуждения проекта Налогового кодекса в Верховной Раде депутат сообщила, что Комитет ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства на своем заседании рассмотрел очередной проект Налогового кодекса и принял решение отправить его на доработку.

Глава комитета отметила, что и налоговая, и регуляторная реформы не станут эффективными без тотального искоренения коррупции. «Коррупция обесценит все реформы, и очень сильно исказит последствия таких системных документов. Без ликвидации самых одиозных органов, центров коррупции в нашей стране, которые реформировать невозможно, говорить о налоговой реформе бесперспективно», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она подчеркнула, что Налоговый кодекс – это экономическая Конституция, и к любым ее изменениям нужно подходить очень взвешенно. «Один неверный шаг, и в стране в одночасье перестанет существовать малый и средний бизнес, в разы вырастет армия безработных, - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Власти стоит понимать эти моменты и не относиться к концептуальному документу исключительно как к пиар-стратегии».

Глава комитета напомнила народным депутатам о первых декретах Ленина, которые были нацелены на уничтожение мелких предпринимателей. «Это было сделано, потому что самозанятое население – это независимые люди. Очередным вариантом Налогового кодекса в Украине делается попытка уничтожить малый бизнес, как независимое население, - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – Этого нельзя допустить, и мы считаем, что ряд норм в этом кодексе необходимо менять».

«Из хорошего в новой редакции Налогового кодекса – незначительное снижение ставок налогов в перспективе 4-6 лет, которого предприниматели не почувствуют, потому что просто не доживут», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению главы парламентского комитета, правительство сделало свой выбор не в пользу реального сектора экономики, а в пользу фискальных органов. «Их опять наделили правом внеплановых выездных и контрольных проверок. При этом предприниматели не будут иметь никаких реальных прав для обжалования действий налоговых органов, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. – А, значит, фискальный беспредел будет узаконен».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ отметила, что Комитет по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства готов принимать активное участие в заседаниях всех рабочих групп по доработке Налогового кодекса и передать все наработки предпринимателей, которые необходимо учесть ко второму чтению.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВР рассматривает проект Налогового кодекса.