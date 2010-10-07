Дома киевлян к теплу начнут подключать лишь с понедельника

Жилые дома киевлян начнут подключать к теплу лишь с 11 октября.

Об этом идет речь в переданном УНИАН сообщении “Киевэнерго”.

“Согласно утвержденному графику, теплоснабжение жилого фонда столицы начинается 11 октября. Всего нужно подключить к теплоносителю 9 тыс. 541 жилой дом Киева”, - отметили в компании.

Вместе с тем, по данным пресс-службы “Киевэнерго”, по состоянию на сегодняшнее утро подключены все 9 роддомов столицы, 203 корпуса стационарных больниц - 93,1% плана, 366 детских садов - 72,2%. В целом, компания уже подключила 923 потребителя (юридических лица), что составляет 5,8% общего плана.

В первую очередь тепло подается объектам социальной сферы. Кроме роддомов, стационарных больниц и детсадов, теплом уже обеспечены 209 школ (40,7% плана), 7 учебных заведений (2,1% плана), 8 административных зданий (0,2% от плана) и тому подобное.

«Работа идет согласно утвержденному графику. Теплом уже обеспечены почти все заведения социальной сферы. Мы даже опережаем график подключения, и готовимся к подаче тепла жилым домам. Однако качество теплоснабжения квартир киевлян во многом будет зависеть от готовности к отопительному сезону жилищно-эксплуатационных организаций, которые являются владельцами внутридомовых сетей и отвечают за их состояние. Ведь качество теплоносителя можно вдвое ухудшить именно из-за неудовлетворительного состояния сетей домов», - отметил первый заместитель технического директора - главный инженер АК «Киевэнерго» Юрий ГЛАДЫШЕВ.

Как раньше сообщал председатель правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ, компания технически полностью готова к новому отопительному сезону, который и начала 4 октября согласно утвержденному графику. Однако остается ряд факторов, которые вызывают обеспокоенность. Это - обеспеченность компании топливом (вопрос пока решается), некачественная готовность внутридомовых систем потребителей к приему теплоносителя. Негативным фактором хода отопительного сезона является общее неудовлетворительное состояние теплосетей столицы, больше половины из которых работает сверх нормативного срока и нуждается в модернизации со стороны владельца – киевской власти, а также задолженность потребителей перед компанией за теплоэнергию.