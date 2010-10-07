Азаров рассказал, о чем будет говорить с Путиным

В ходе встречи с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ 26 октября премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ планирует обсудить в том числе и газовые вопросы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.АЗАРОВ заявил сегодня на брифинге журналистам.

«К заседанию 26 октября межправительственной комиссии готовится целый пакет документов, в том числе мы будем, безусловно, обсуждать и газовую тематику», - сказал он.

Вместе с этим премьер отметил, что на сегодняшний день вопрос о разрешении ситуации с «РосУкрЭнерго» в связи с решением Стокгольмского суда еще не решен.

«Давайте не будем забегать вперед – никаких окончательных решений еще нет», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, 26 октября в Киеве состоится седьмое заседание Украинско-российской межгосударственной комиссии по экономическому сотрудничеству под руководством премьер-министров двух стран.