Голодающие тимошенковцы пожалуются Саркози на Януковича

Сегодня, 7 октября, в 15.00 представители активистов партии «Батьківщина», которые объявили голодовку под Центральной избирательной комиссией, придут в Посольство Франции в Украине (ул. Рейтарская, 39), чтобы в связи с визитом Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА в эту страну передать письмо Президенту Франции Николя САРКОЗИ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе партии “Батьківщина”.

В письме содержится информация о подготовке фальсификации местных выборов в Украине и свертывании демократии, отметили в пресс-службе.