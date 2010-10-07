В закон о СБУ внесут норму о том, что контролировать ее будет ВР?

Никаких сужений прав и контрольных функций Верховной Рады в законопроекте о Кабинете министров не допущено.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на заседании парламента первый заместитель председателя ВР, глава временной следственной комиссии по подготовке изменений в законодательство в связи с решением Конституционного Суда Адам МАРТЫНЮК.

Он отметил, что сегодня на заседании комиссии принято решение, чтобы законопроект, предложенный правительством Украины «О Кабинете министров Украины» разделить на два законопроекта – «О Кабинете Министров Украины» и «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения их в соответствие с Конституцией Украины».

ВСК предложила парламенту принять эти два законопроекта сегодня в целом как законы.

А.МАРТЫНЮК сообщил, что ВСК предложила в законопроекте о Кабмине убрать норму о том, что вместо Президента Украины во время рассмотрения вопросов о предоставления согласия на назначение на должность премьер-министра Украины в заседании ВР может принимать участие уполномоченное Президентом лицо.

Он также сообщил, что из законопроекта изымается норма, которой предусмотрено, что новосформированный Кабмин, премьер-министр Украины приносят присягу перед Президентом Украины.

А.МАРТЫНЮК отметил, что данная норма «не имеет права на жизнь».

Он также сообщил, что ВСК добавила в законопроект, что кандидат на должность премьер-министра Украины должен иметь возможность не только ответить на вопросы депутатских фракций, но и выступить на заседании ВР и изложить свое виденье проблемы.

Также в законопроекте предусмотрено, что члены правительства, присутствующие на заседании ВР, имеют право не только на реплику, но и на выступление.

А.МАРТЫНЮК сообщил, что ВСК внесла ряд поправок и относительно законопроекта «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно приведения их в соответствие с Конституцией Украины».

По его словам, в частности в закон о СБУ вносится норма, что «постоянный контроль над деятельностью СБУ, соблюдение ею законодательство осуществляется ВР».

Он также сообщил, что в закон «О государственной службе» ВСК предложила изменения, которыми предусмотрено к перечню должностей, принадлежащих к первой категории, добавить еще заместителей руководителя аппарата ВР и заместителей председателя Администрации Президента.

Он отметил, что в закон «О государственной службе специальной связи и защиты информации» добавлена норма о том, что председатель этой службы «в установленном порядке информирует ВР о выполнении возложенных задач, соблюдении законодательства, прав и свобод человека и гражданина».

А.МАРТЫНЮК сообщил, что в Бюджетный кодекс вносятся нормы, предусматривающие, что все полномочия по формированию государственного бюджета относительно перераспределения средств, которые предоставлялись комитету по вопросам бюджета во время рассмотрения проекта госбюджета, остаются за ВР.

А.МАРТЫНЮК сообщил, что на заседании из 9 членов ВСК 8 проголосовали за принятое решение. Он отметил, что воздержался от голосования народный депутат от НУ-НС Руслан КНЯЗЕВИЧ.