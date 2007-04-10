Меджлис крымских татар считает досрочные выборы неизбежными

Руководство Меджлиса крымскотатарского народа считает неизбежным проведение досрочных выборов в Верховную Раду Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Меджлиса со ссылкой на председателя Меджлиса, народного депутата Мустафу ДЖЕМИЛЕВА и его первого заместителя, народного депутата Рефата ЧУБАРОВА.

При этом лидеры Меджлиса отмечают: "Другой вопрос, когда они (выборы) состоятся - 27 мая, летом или же осенью".

Руководитель Меджлиса не исключает, что в зависимости от развития событий в Украине возможен созыв однодневной сессии национального съезда крымских татар (Курултая - УНИАН). Но в тоже время, подчеркивает М.ДЖЕМИЛЕВ, и Меджлис полномочен рассмотреть указанную ситуацию. "На данный момент политические партии начали рассматривать вопросы о списках кандидатов в народные депутаты Украины, проводится большое количество консультаций. Наша задача - выйти из этих переговоров с сохранением представительства крымскотатарского народа в украинском парламенте (сейчас в ВР Украины крымских татар представляют М.ДЖЕМИЛЕВ и Р.ЧУБАРОВ - УНИАН) и принципа сотрудничества с демократическими силами, которые были определены Курултаем крымскотатарского народа", - подчеркнул глава Меджлиса.

Члены Меджлиса, как собщает пресс-служба, на своем заседании единогласно приняли решение предложить депутатам городских, районных, поселковых и сельских советов, избранных по рекомендации региональных конференций крымских татар и местных меджлисов, выступить на сессиях в поддержку проведения досрочных выборов в парламент страны. Кроме того, на заседании было поручено председателю и президиуму Меджлиса "при выяснении дополнительных обстоятельств в результате различных форматов консультаций с политическими силами на предмет досрочных выборов" созвать заседание Меджлиса крымскотатарского народа для принятия окончательного решения.

Как сообщал УНИАН, на парламентнских выборах-2006 лидеры Меджлиса прошли в Верховную Раду по списку блока "Наша Украина".