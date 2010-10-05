Бютовцы поснимали свои плакаты и тоже ушли из ВР

Депутаты от фракции БЮТ покинули сессионный зал парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, в 17.40 бютовцы сняли с президиума и с ложи правительства плакаты, которые были вывешены ими во время вечернего пленарного заседания. После этого вся фракция покинула сессионный зал.

В то же время двери в президиум ВР до сих пор заблокированы стульями.

Как сообщал УНИАН, депутаты от БЮТ до начала вечернего пленарного заседания заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

Через час депутаты из фракций Партии регионов, Блока Литвина и Коммунистической партии Украины почти в полном составе покинули сессионный зал парламента.

Народный депутат от БЮТ Сергей МИЩЕНКО заявил, что оппозиция требует от парламентского большинства первоочередного рассмотрения вопросов, касающихся решения Конституционного Суда Украины от 30 сентября 2010 года об отмене политреформы.