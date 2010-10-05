Коалиция ушла из заблокированного парламента

Народные депутаты из фракций Партии регионов, Блока Литвина и Коммунистической партии Украины почти в полном составе покинули сессионный зал парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, около 16.50 депутаты собрали свои карточки для голосования.

В настоящее время в сессионном зале находятся только несколько депутатов из этих трех фракций.

В то же время в зале продолжают оставаться депутаты от БЮТ, которые блокируют президиум и трибуну Верховной Рады.

По состоянию на 17.05 вечернее пленарное заседание парламента не началось.

Как сообщал УНИАН, депутаты от БЮТ до начала пленарного заседания заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады.

Кроме того, около 20 народных депутатов от БЮТ находятся в президиуме парламента.

На президиуме размещен плакат “Остановить антиконституционный переворот”, а на ложе правительства - “Хунту под суд!”.