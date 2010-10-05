Могилев велел разобраться, как из милиции бесследно «пропал» человек

Министр внутренних дел Анатолий МОГИЛЁВ поручил провести проверку в двух районных отделах милиции Киевской области по фактам нарушений прав человека.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью МВД Украины. (ТСН вчера показал сюжет о том, как 30-летний мужчина подал жалобу в отдел внутренней безопасности МВД на сотрудников Белоцерковского уголовного розыска, которые выбивали из него признание на протяжении суток – УНИАН.)

В министерстве напоминают, что, по материалам журналистов, работники милиции Белоцерковского райотдела внутренних дел превысили свои полномочия во время раскрытия кражи, применяя к подозреваемому неразрешенные методы. После того, говорится в сообщении, как родные обратились с соответствующей жалобой, мужчину снова вызвали в милицию, к тому же работнику милиции, на которого, собственно, и жаловался потерпевший.

А.МОГИЛЁВ дал поручение на период проведения проверки отстранить от исполнения служебных обязанностей работников милиции Белоцерковского райотдела, в адрес которых прозвучали обвинения.

Также назначена проверка по другой информации, обнародованной в СМИ. В ней речь идет о том, что из здания Вышгородского райуправления внутренних дел в Киевской области пропал человек, которого накануне задержали милиционеры. По данным СМИ, родные бьют тревогу, предполагая, что его истязали, и, возможно, его уже нет среди живых.

О результатах проведения проверок по информации, обнародованной в СМИ, будет проинформирована общественность в 15-дневный срок, заверили в ДОС.

***Вчера в вечернем выпуске ТСН был показан сюжет о том, как сотрудники Белоцерковского уголовного розыска били, истязали током и издевались над 30-летним мужчиной, требуя от него признания.

Пострадавший - местный житель Олег САМОЙЛЕНКО, который зарабатывает на жизнь ремонтом автомобилей.

Как рассказал О.САМОЙЛЕНКО журналистам, трое мужчин в гражданском забрали его из гаража, где он работает, в полдень 29 сентября, и привезли в участок.

"Посадили на стульчик, застегнули наручники сзади, бросили меня на пол, надели противогаз на голову... Было трое работников.... К ногам привязали провод и стали бить меня током", - вспоминал пострадавший.

Сначала, по его словам, он даже не понимал, что от него требуют. А после нескольких сеансов пыток появилось единственное желание – чтобы прекратили. "Когда меня уже били в третий раз, я уже кричал, что это я", - сказал он.

Выяснилось, что в соседнем гаражном кооперативе обворовали мастерскую. Оперативники хотели от него признания.

“Когда из мужчины выбили нужное, следователи поехали к Олегу домой. Санкции на обыск матери потерпевшего так и не предъявили. Ночь Олег провел в офисе участкового, прикованный наручниками к батарее. Утром издевательства возобновились, но информация уже никому не была нужна. Около 11 часов 30 сентября издевательства прекратились, Олега решили отпустить. По словам мужчины, ему угрожали – если он будет обращаться с жалобой, что его били, то ему "пришьют" дело о наркотиках”, - рассказала ТСН.

Впрочем, мать настояла, чтобы О.САМОЙЛЕНКО обратился к врачам и написал заявление в отдел внутренней безопасности МВД. Там жалобу приняли еще в прошлую пятницу. А утром 4 октября О.САМОЙЛЕНКО опять вызвали в милицию. На тот же этаж, в тот же кабинет, тот же сотрудник уголовного розыска. На вызванного им самим О.САМОЙЛЕНКО - даже внимания не обратил, заявив, что "никто его не бил".

От официальных комментариев в отделе внутренней безопасности Главного управления МВД – пока воздерживаются. По телефону ТСН сообщили, что проводят проверку. В то же время офицеры, которые для дознания используют электрический ток, работают и дальше.