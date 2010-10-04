Яценюк требует провести выборы в ВР 27 марта

Лидер партии «Фронт Змін», народный депутат Украины Арсений ЯЦЕНЮК требует проведения очередных выборов в Верховную Раду 27 марта 2011 года.

Такое требование содержится в проекте постановления, зарегистрированном в парламенте 4 октября под номером 7197, сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронту Змін”.

В проекте отмечается, что такая необходимость обусловлена решением Конституционного Суда от 30 сентября 2010 года, который возобновил действие Конституции 1996 года.

Так, проектом поручается:

- Центральной избирательной комиссии до 22 ноября этого года объявить о начале избирательного процесса и назначении очередных выборов в Верховную Раду Украины на 27 марта 2011 года;

- Кабинету министров в 10-дневной срок с момента вступления в силу данного постановления внести в парламент проект изменений в госбюджет-2010, которые будут предусматривать расходы на подготовку к проведению выборов, а также предусмотреть соответствующие расходы в бюджете-2011.

А.ЯЦЕНЮК объясняет, что своим решением от 30 сентября этого года КС отменил изменения, внесенные в Конституцию 8 декабря 2004 года, а статья 76 Конституции-2004, утратившая силу, предусматривала 5-летний срок полномочий Верховной Рады. Между тем Конституция в редакции 1996 года предусматривает 4-летний срок полномочий парламента.

Согласно Конституции-1996, очередные выборы в парламент проходят в последнее воскресенье марта четвертого года полномочий Верховной Рады. Закон «О выборах народных депутатов Украины» закрепляет, что избирательный процесс народных депутатов начинается за 120 дней до дня выборов, а ЦИК объявляет о его начале не позже чем за 125 дней до дня выборов.

Учитывая то, что последние парламентские выборы состоялись 30 сентября 2007 года, очередные выборы Верховной Рады должны состояться 27 марта 2011 года, отметил А.ЯЦЕНЮК.

Он отметил, что вторым пунктом решения КС закон №2222-IV утратил силу со дня принятия Конституционным Судом этого решения - то есть 30 сентября 2010 года: «Таким образом, народные депутаты Украины не имеют права ссылаться на любые положения данного закона, в частности и предусматривающие пятилетний срок их полномочий».

«Если выборы не будут проведены в марте следующего года, все решения ВР после этой дать будут нелегитимными. Право издавать нормативно-правовые акты будут иметь лишь Президент и правительство. А это будет означать введение в Украине с 27 марта 2011 года «прямого президентского правления», - объяснил А.ЯЦЕНЮК.

В этом случае, подчеркнул он, Украина утратит право участия в Парламентской Ассамблее Совета Европы, который является одним из двух главных уставных органов Совета Европы.

«Считаю, что 252 народных депутата, которые подписались под конституционным представлением в КС с просьбой вернуться к Конституции образца 1996 года, обязаны так же дружно выполнить положение этой Конституции и провести очередные выборы 27 марта 2011 года. Это будет оценкой как деятельности сегодняшнего состава парламента, так и политических сил, которые поочередно в нем создавали различные конституционные и полуконституционные коалиции. Это также будет оценкой и Партии регионов, которая представлена в парламенте и имеет своим почетным председателем Президента Украины», - заявил лидер «Фронту Змін».

«Конституция не может меняться частями. Если возвращать в полном объеме полномочия Президента, то так же следует приводить в соответствие с действующей Конституцией полномочия всех остальных ветвей власти», - добавил он.

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что единственный путь противопоставить что-то политике действующей власти - получить на очередных парламентских выборах 300 голосов демократических сил и провести действительно конституционную реформу. «Таким образом будет обеспечен баланс власти, которая является признаком демократического общества. Иначе – это будет диктатура. Но мы и ее остановим», - подчеркнул лидер «Фронту Змін».