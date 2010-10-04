Головатый предлагает всем смириться с решением КС

Решение Конституционного Суда Украины об отмене политреформы 2004 года – “юридическая реальность”, и его надо выполнять, считает представитель Парламентской Ассамблеи Совета Европы в Венецианской комиссии Сергей ГОЛОВАТЫЙ.

В переданном УНИАН комментарии, он, в частности, отмечает: “Решение Конституционного Суда Украины является юридической реальностью и его надо выполнять”.

По его словам, “для выполнения решения Конституционного Суда нужны консолидированные действию Президента Украины и Верховной Рады и сотрудничество с Венецианской комиссией. Это даст возможность становления стабильного конституционного правопорядка”.

“Повторяю, с решением Конституционного Суда Украины следует считаться, его надо выполнять, независимо от того, нравится кому-то это решение или нет. Это юридическая реальность”.

Как сообщал УНИАН, 1 октября с.г. Конституционный Суд обнародовал принятое 30 сентября решение об отмене политической реформы 2004 года.

В частности, КС признал не отвечающим Конституции Украины Закон «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года №2222-IV в связи с нарушением процедуры его рассмотрения и принятия.

КС возобновил действие Конституции Украины 1996 года, и обратился к органам государственной власти с требованием безотлагательно привести украинское законодательство в соответствие с Основным Законом.

8 декабря 2004 года Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в Конституцию (о политреформе), который предусматривал переход от президентско-парламентской к парламентско-президентской форме правления, формирование правительства коалицией депутатских фракций, продление срока полномочий Верховной Рады до 5 лет. Закон вступил в силу с 1 января 2006 года.