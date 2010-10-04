Янукович может отправить в отставку Азарова

Народный депутат от НУ-НС, министр оппозиционного правительства Роман ЗВАРИЧ не исключает, что в ближайшее время Президент Украины может отправить в отставку премьер-министра Николая АЗАРОВА, поскольку по Конституции 1996 года имеет право делать это единолично.

Об этом политик заявил в эфире 5-го канала в воскресенье вечером.

По словам Р.ЗВАРИЧА, в связи с отменой политреформы, правительство, сформированное коалицией, является нелегитимным. "Если эти министры были назначены не по определенной Конституции процедурой, а их решения, которые они принимали - то это все может теперь быть обжаловано в судебном порядке", - сказал он.

Р.ЗВАРИЧ отметил, что глава государства может отправить в отставку премьер-министра и правительство, даже не называя причины. "В указе он может написать, что не такой галстук", - уточнил депутат.

Р.ЗВАРИЧ напомнил, что по Конституции 1996 года, самый большой срок, который проработало одно из правительств при президентстве Леонида КУЧМЫ, это срок в 9 месяцев. "И это никак не способствует стабильности", - прибавил политик.