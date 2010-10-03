Кириленко прочит серьезные споры в Верховной Раде

Лидер партии «За Украину!», народный депутат Украины Вячеслав КИРИЛЕНКО считает неправомерным решение Конституционного Суда относительно возвращения к президентско-парламентской форме правления и прогнозирует серьезные споры по этому поводу в Верховной Раде.

Об этом В.КИРИЛЕНКО заявил в телеэфире Ровенской областной государственной телерадиокомпании, передает корреспондент УНИАН.

По словам народного депутата, одним решениям Конституционного Суда дело не завершится. «Будут серьезные споры в Верховной Раде по поводу того, по какой Конституции сейчас живет Президент, премьер-министр, Верховная Рада и весь украинский народ, потому что может возникнуть вопрос о легитимности всего того, что было принято после 1 января 2005 года, когда вступили в силу изменения в Конституцию», - считает политик.

В.КИРИЛЕНКО высказал убеждение, что Конституционный Суд своим решением «завел в тупик себя и все украинское общество».

Он также не считает, что отныне мы живем по Конституции 1996 года.

«Поскольку Конституционный Суд признал неконституционным закон, которого и так уже давно не был, потому что он прекратил свое существование 8 декабря 2004 года, когда новые изменения были проголосованы и стали неотъемлемой частью Конституции. А изменить Основной закон может лишь Верховная Рада, согласно с предусмотренной Конституцией процедурой», - отметил депутат.

В.КИРИЛЕНКО также сообщил, что его политическая сила сделает все возможно, чтобы не допустить принятия законопроекта о языках в Украине, предложенного депутатами из Партии регионов и Народной партии. По его мнению, этот законопроект оставляет украинский язык государственным лишь в формальном статусе.

В то же время, как подчеркнул В.КИРИЛЕНКО, депутатская группа «За Украину!» зарегистрировала альтернативный законопроект, который запрещает суживать сферу употребления украинского языка.

Как сообщал УНИАН, 1 октября 14 оппозиционных партий, в том числе «За Украину!», заявили о намерении до вторника, 5 октября, согласовать свои последующие действия в связи с решением Конституционного Суда.