Рудьковский тоже хочет в депутаты

Список кандидатов в депутаты от Социалистической партии Украины в Черниговский областной совет возглавил первый секретарь политсовета СПУ Николай РУДЬКОВСКИЙ.

Как передает корреспондент УНИАН, в обнародованном списке социалистов в облсовет в первой десятке две женщины – директор Прилукского районного территориального центра социального обслуживания, депутат Прилукского райсовета Нина КОСЕНКО и заместитель главного врача Черниговской областной детской больницы Ольга ИВАНОВА.

В первую пятерку списка кандидатов в депутаты облсовета от социалистов вошли преподаватель Черниговского государственного института экономики и управления Валентин МЕЛЬНИЧУК, генеральный директор ОАО "Ичнянский завод сухого молока и масла" Виктор КИЯНОВСКИЙ, секретарь Политсовета СПУ, преподаватель Черниговского национального педагогического университета имени Т.Г.Шевченко Николай РУДЬКО и председатель Нежинской районной государственной администрации Владимир ДРУГАКОВ.

На партийной конференции, в которой приняли участие 75 делегатов из всех районов Черниговской области, социалисты провозгласили своими приоритетами благосостояние каждого жителя региона, возобновление производства в городе и на селе, создание новых рабочих мест, гарантии социальной защиты для пенсионеров, ветеранов, инвалидов, детей-сирот и детей войны.