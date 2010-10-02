Регионал: отныне у власти развязаны руки

Представитель Президента в Верховной Раде, народный депутат от Партии регионов Юрий МИРОШНИЧЕНКО заверяет, что у главы государства не было личной заинтересованности в отмене политической реформы 2004 года, поскольку в настоящее время все ветви власти работают согласованно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в эфире "Шустер Live".

"Для Президента вопрос восстановления или возобновления полномочий образца 1996 года не был настолько актуальным, потому что работает единая команда... Это не решение ЯНУКОВИЧА, это не решение коалиции, и это не решение исполнительной власти. Речь идет о решении Конституционного Суда, который не только признал неконституционным, но и четко оградил нас от потенциальной дискуссии, требует ли решения КС дальнейшей имплементации. Нет, не требует", - добавил он.

По словам Ю.МИРОШНИЧЕНКО, народные депутаты, которые подписывали представление в КС и среди которых есть представители всех 3-х фракций коалиции, руководствовались совсем не политическим интересом. "Интерес был в другом - изменение системы, которая разбалансировала общественную жизнь за последние 5 лет в Украине", - добавил он.

Ю.МИРОШНИЧЕНКО отметил, что отныне у власти "развязаны руки" для осуществления дальнейшей политической реформы. "Я не вижу никаких угроз для нашей страны, связанных с авторитаризмом", - добавил он.