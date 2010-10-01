Власенко: ни один судья не посмеет выступить против власти даже в мелочах

Сегодня в Украине ни один судья не посмеет выступить против власти даже в мелочах. Такое мнение в интервью LB.ua высказал народный депутат Украины от БЮТ, юрист Сергей ВЛАСЕНКО.

LB.ua отмечает, что приговор экс-заместителю председателя НАК «Нафтогаз Украины» Игорю ДИДЕНКО о взятии под стражу огласила судья Апелляционного суда, «которая ранее – в пору первого нахождения Алексея ПУКАЧА под следствием – принимала решение о «правомерности» уничтожения им ряда секретных документов по слежке за Георгием Гонгадзе». На вопрос: «Сегодня вина А.ПУКАЧА, в том числе – в части уничтожения тех документов, доказана. Почему же судье все нипочем? Почему ее не привлекут хотя бы к номинальной дисциплинарной ответственности?», С.ВЛАСЕНКО ответил: на самом деле, обвинять судью – «неблагодарное дело. Она – олицетворение этакого среднестатистического судьи, работающего в условиях ныне действующего закона о судоустройстве… На сегодня ни один судья не посмеет выступить против власти. Даже в мелочах. Ни один».

При этом С.ВЛАСЕНКО обратил внимание «на другую любопытную деталь: почему дело И.ДИДЕНКО рассматривается не в Шевченковском райсуде, как должно бы быть, а в Печерском?… Место регистрации НАК, да и СБУ – Шевченковский район. Но поскольку Шевченковский суд не столь «благонадежен» для власти, предъявили аргумент: якобы следователь СБУ работает в Аскольдовом переулке. … Но вот на таком основании – что следователь работает по такому-то адресу, дело рассматривают не в Шевченковском суде, как положено, а в Печерском».

Хотя, по словам депутата, вокруг дела относительно «РосУкрЭнерго» «множество больших и малых конфликтов интересов. Скажите, например, как может вести следствие СБУ, если глава СБУ – член Высшего совета юстиции? При этом – глава СБУ позволяет себе официально заявлять: мы, СБУ, мониторим все судебные решения по делам, вынесенным вопреки позиции следователя СБУ. Нормально?! Да в любой другой стране такого главу спецслужбы сняли б с должности за две секунды».