Юрист Януковича отказалась объяснять, легитимный ли теперь Президент

В Украине возобновлено действие Конституции от 1996 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель главы Администрации Президента Украины, представитель Президента в Конституционном Суде Елена ЛУКАШ заявила сегодня журналистам после обнародования Конституционным Судом решения о признании неконституционным закона №2222 о внесении изменений в Основной Закон в 2004 году.

«Конституционным Судом Украины отменена норма измененной Конституции от 8 декабря 2004 года. Это норма закона №2222. Такое решение принято в связи с грубым и сознательным нарушением парламентом процедуры принятия данного закона. Одновременно Конституционным Судом Украины возобновлено действие норм Конституции 1996 года в полном объеме», - сказала Е.ЛУКАШ.

По ее словам, это значит, что с сегодняшнего дня все общественно-правовые отношения в государстве регулируются этой Конституцией, которая признана лучшей в Европе.

«На сегодняшний день страница дрязг, раздора, страница властных войн и компетенционных споров перевернута, все правоотношения урегулированы, органам власти, всем субъектам властных полномочий надлежит выполнить решение суда и изменить нормативно-правовые акты, приведя их в соответствие с Конституцией 1996 года», - сказала Е.ЛУКАШ.

На вопрос журналистов о том, как отмена изменений в Конституцию от 2004 года повлияет на легитимность избранных Президента Украины и Верховной Рады Украины, а также Кабинета министров Украины, Е.ЛУКАШ сказала: «Благодарю за внимание».

Однако, отвечая на вопрос журналистов, являются ли ныне действующие органы власти в Украине легитимными, Е.ЛУКАШ сказала: «Все органы власти являются легитимными, и на сегодняшний день они должны сконцентрироваться и выполнять решение Конституционного Суда».