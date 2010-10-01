Тимошенко: макеевский марионетка начал ГКЧП
11:42, 01 октября 2010Политика
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Лидер БЮТ комментирует решение КС
Лидер БЮТ Юлия Тимошенко называет украинским ГКЧП решение Конституционного Суда о возвращение к редакции Конституции 1996 года.
"Председатель Конституционного суда, макеевский марионетка сегодня зачитал решение о начале украинского ГКЧП", - заявила она.
"С этой минуты Украина действительно стала новой, а точнее - другой", - отметила Тимошенко.
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