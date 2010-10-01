Тимошенко: макеевский марионетка начал ГКЧП

Лидер БЮТ Юлия Тимошенко называет украинским ГКЧП решение Конституционного Суда о возвращение к редакции Конституции 1996 года.

"Председатель Конституционного суда, макеевский марионетка сегодня зачитал решение о начале украинского ГКЧП", - заявила она.

"С этой минуты Украина действительно стала новой, а точнее - другой", - отметила Тимошенко.

Украинская правда