Конституционный суд уже решил судьбу политреформы-2004

В пятницу, 1 октября, Конституционный Суд Украины обнародует принятое сегодня Решение по делу по конституционному представлению 252 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины Закона «О внесении изменений в Конституцию Украины» от 8 декабря 2004 года № 2222-ІV.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КС.

Начало - в 10 часов.

Аккредитация журналистов проводится сегодня по телефонам: 238-10-80 и 238-11-38. Допуск журналистов в помещение суда начинается за полтора часа до начала обнародования решения и завершается за 5-10 минут до начала открытого заседания.

Как сообщал УНИАН, Конституционный Суд Украины 23 сентября начал рассмотрение дела по конституционному представлению 252 народных депутатов относительно соответствия Конституции закона №2222-IV от 8 декабря 2004 года «О внесении изменений в Конституцию Украины».