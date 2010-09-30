Кандидат от ПР в мэры Симферополя намерен бороться с «врагами народа»

В новом симферопольском городском совете Партии регионов удастся сформировать доминирующее большинство. Об этом в ходе пресс-конференции кандидатов в депутаты ВС АРК, которые вошли в первую «пятерку» избирательного списка КРО Партии регионов, заявил журналистам кандидат на пост городского головы Симферополя Виктор Агеев.

«Я не вижу конкурентов команде Партии регионов, которая состоит из управленцев и хозяйственников. Уверен, мы возьмем более 60% голосов, и в течение 5 лет будем работать спокойно и продуктивно», - заявил политик.

По его словам, сегодня Симферополь перестал быть городом общего блага и общей пользы. Поэтому выборы городской власти крайне важны для формирования сильной президентской вертикали и начала экономического возрождения южной столицы.

«Мы – команда Президента, и по нашим действиям симферопольцы будут оценивать работу главы государства», - отметил лидер новой симферопольской команды Партии регионов, - «наша политика должна быть решительной, а действия – эффективными».

Отвечая на вопрос журналиста о том, что по оценкам экспертов и информации Комитета Избирателей Украины, рейтинг Агеева сегодня на уровне 30% и имеет позитивную динамику, кандидат на пост симферопольского городского головы от Партии регионов сказал:

«Рейтингами не интересуюсь, а своими главными оппонентами считаю – колдобины на дорогах, мусор, разбитые фонари, убогое водоснабжение, обветшалое ЖКХ, безработицу, бедность основной массы горожан»

По словам Виктора Агеева, это не просто конкуренты, «а враги народа, как когда-то говорили».

«С этими врагами я буду бороться быстро, решительно и системно. А личные амбиции претендентов на мэрское кресло мне не интересны!», - подчеркнул он.

При этом кандидат отметил, что авторитет у людей зарабатывается годами и конкретными делами, а не «лихими 90-ми».

Напомним, 28 сентября состоялась XV конференция Крымской республиканской партии регионов. С докладом о ее избирательной платформе выступил председатель КРО Партии регионов Василий Джарты. Вторым вопросом повестки дня стало выдвижение кандидатов в депутаты в многомандатном избирательном округе по выборам депутатов в Верховный Совет АРК 31 октября.

27 сентября Симферопольская городская организация Партии регионов официально выдвинула кандидатом на должность городского головы крымской столицы Виктора Агеева.