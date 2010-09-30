Могилев нашел причину роста числа краж

Министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЕВ называет необоснованными обвинения в адрес МВД в росте уровня преступности.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге министр привел данные, в соответствии с которыми за 8 месяцев прошлого года всего в Украине было совершено 273 тысяч 439 преступлений, при этом за такой же период нынешнего года – 342 тысячи 808, то есть, по его словам, приблизительно на 70 тысяч больше.

В то же время А.МОГИЛЕВ отметил, что если обратить внимание на статистику совершенных краж, то их на 79 тысяч больше в этом году, чем в прошлом. Таким образом, по его словам, общее увеличение количества преступлений произошло именно за счет увеличения количества краж.

При этом министр в очередной раз подчеркнул, что, в свою очередь, количество краж искусственно увеличилось в связи с внесенными изменениями в законодательство, в соответствии с которыми была «понижена планка» квалификации таких преступлений.