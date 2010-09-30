Янукович: украинские дети употребляют больше всего в мире алкоголя

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ констатирует, что украинские дети и молодежь употребляют больше всего в мире алкоголя и табака.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в Киеве на заседании Общественного гуманитарного совета.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, за годы независимости в Украине значительно увеличилось количество случаев преждевременной смерти, особенно среди мужчин. Он привел статистику, что за этот период население государства сократилось на 6 млн., и на сегодняшний день составляет 45,8 млн. чел.

Также, отметил глава государства, вызывает особую обеспокоенность состояние здоровья детей и молодежи. «На протяжении последних лет не наблюдалось даже тенденции к улучшению состояния здоровья детей. Напротив, по сравнению с 2003 годом показатель заболеваемости детей в 2009-м увеличился на 15%», - констатировал Президент.

Он привел данные, что среди детей прогрессируют хронические болезни сердечно-сосудистой, эндокринной и нервной системы. «Думаю, то, что украинские дети употребляют больше, чем где-либо в мире, алкоголя и табака… Выросло целое поколение пивной молодежи», - заявил В.ЯНУКОВИЧ.