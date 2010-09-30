Новые киевские чиновники отчитались за 100 дней работы

Власть Киева становится более открытой для жителей города, заявляет заместитель председателя КГГА Александр МАЗУРЧАК.

Об этом он сказал в эфире «Киевского форума», посвященного 100 дням работы новой столичной власти.

Этот эфир стал первым в истории «Киевского форума», когда на вопросы киевлян и гостей студии согласились ответить представители действующей киевской власти. Во время эфира заместители председателя КГГА А.МАЗУРЧАК и Леонид НОВОХАТЬКО рассказали о проблемах, которые они получили в наследство предыдущее руководство КГГА, и о планах относительно развития города.

Так, А.МАЗУРЧАК отметил, что прежде всего новые чиновники столкнулись с разбалансованностью власти, неуправляемостью структурных подразделений КГГА и многочисленными фактами злоупотреблений.

«Нет таких главных вещей, как Генеральный план застройки города, Программы экономического развития и пр. … Все коммунальные средства массовой информации были готовы к приватизации. Если бы мы не пришли или пришли позже, они были бы приватизированы», - сообщил он.

По словам А.МАЗУРЧАКА, уже сейчас на сессию Киевсовета выносится проект решения об отмене приватизации более чем 300 объектов: «На сегодняшний день приостановлено оформление 2,5 тысяч земельных участков… Идет следствие, и по некоторым вопросам уже открыты уголовные дела».

Среди результатов работы на протяжении 100 дней столичные чиновники назвали, в частности, программу реформирования жилищно-коммунального хозяйства, подготовку комплексной программы по транспорту.

«Серьезно начал развиваться и метрополитен… За 100 дней вы не увидели реальных сдвигов, но за год по транспортным вопросам, по вопросам транспортных развязок и по работе пассажирского транспорта города вы увидите реальные сдвиги к лучшему…», - отметил А.МАЗУРЧАК.