Янукович обещает выполнить «любое решение Конституционного Суда»

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что власть выполнит любое решение Конституционного Суда относительно изменений к Основному Закону, внесенных в 2004 году.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам в Донецке, отвечая на вопрос о своей возможной реакции в случае решения Конституционного Суда относительно отмены политической реформы 2004 года.

"Я как Президент, Кабинет министров, Верховная Рада – мы должны выполнить любое решение Конституционного Суда. По-другому не может быть в правовом государстве", - убежден Президент, подчеркнув, что принцип верховенства права является фундаментом для любой развивающейся страны.

"безусловно, мы должны выполнять любое решение Конституционного Суда. Но я хочу сказать: мы должны в Украине построить нашу жизнь таким образом, чтобы законы выполнялись, чтобы право всегда господствовало над любыми политическими эмоциями", - отметил глава государства.

В то же время он заметил, что наряду с демократией всегда должна быть ответственность. "Это два неразрывных принципа. Только в этом случае могут быть защищены права человека", - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Президент также отметил, что в своей деятельности будет делать все, чтобы принцип верховенства права неуклонно соблюдался.

"Поэтому любой вопрос, если есть решение суда, и это окончательный вердикт – он не может не выполняться. Я как Президент, гарант Конституции, буду всегда этого придерживаться", - подчеркнул В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 23 сентября Конституционный Суд Украины в форме устного слушания начал рассмотрение дела по конституционному представлению 252 народных депутатов на предмет соответствия Конституции закона №2222-IV от 8 декабря 2004 года «О внесении изменений в Конституцию Украины».

По мнению авторов представления, основанием для признания неконституционным закона №2222 в целом является нарушение установленной Конституцией Украины процедуры его рассмотрения и принятия, поскольку соответствующий проект закона «О внесении изменений в Конституцию Украины» с определенными поправками был рассмотрен и принят Верховной Радой Украины как закон №2222 без обязательного в таком случае вывода Конституционного Суда о соответствии законопроекта о внесении изменений в Конституцию требованиям статей 157 и 158 Конституции (ст. 159 Основного Закона).