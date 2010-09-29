Круглый стол «Презумпция виновности украинской юстиции»

В четверг, 30 сентября 2010 года, в 11:00 в Институте Горшенина состоится «круглый стол» на тему: «Презумпция виновности украинской юстиции».

Организатор «круглого стола» – Институт Горшенина.

Ведущий – Владимир ЗАСТАВА, эксперт Института Горшенина.

Вопросы, вынесенные на обсуждение: - Защита основных прав и свобод человека в Украине. Анализ ситуации.

- Практика возбуждения дел «по факту» как метод политического и экономического давления. Российский пример и украинская перспектива.

- Избрание содержания под стражей мерой пресечения по отношению к подозреваемым в экономических преступлениях;

- Условия содержания в следственных изоляторах и местах лишения свободы – анализ соответствия международным стандартам.

Участники «круглого стола»:

Сергей ВЛАСЕНКО, заслуженный юрист Украины, народный депутат Украины VI созыва (БЮТ)

Игорь ЖДАНОВ, политолог, президент аналитического Центра «Открытая политика»

Оксана РОМАНЮК, представитель международной организации «Репортёры без границ»

Александр ПАЛИЙ, эксперт Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины