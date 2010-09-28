Янукович о выборах, судах и свободе слова

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заверил содокладчика Комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы по вопросам мониторинга Майлис РЕПС в своей заинтересованности по проведению в Украине демократических выборов в местные органы власти.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в ходе встречи В.ЯНУКОВИЧ и М.РЕПС обсудили тему подготовки и проведения в Украине нынешних местных выборов. "Безусловно, мы очень заинтересованы в том, чтобы эти выборы были прозрачные, демократические. И я делаю все, чтобы так и произошло", - сказал Президент.

Он также отметил, что особое внимание уделил избирательному законодательству. В частности, был принят закон о местных выборах, а позже - поправки к нему. "Этот закон и поправки были направлены на обеспечение равных условий участия всех политических сил в этих выборах", - заявил В. ЯНУКОВИЧ, добавив, что позже он также подписал указ о недопущении нарушений законодательства во время предвыборной агитации.

Кроме того, по поручению Президента МИД направило приглашения наблюдателям Совета Европы и ОБСЕ принять участие в наблюдении за выборами 31 октября. "Аналогичные приглашения были отправлены и по парламентской линии. Поэтому мы надеемся, что наше сотрудничество будет направлено именно на качественный мониторинг предвыборной кампании, выборов. Убежден, что будут предоставлены объективные и сбалансированные оценки. Очень важно, чтобы эта объективность была сохранена ", - подчеркнул В. ЯНУКОВИЧ.

По его убеждению, сегодняшняя встреча - полезная для обеих сторон, особенно учитывая приближение октябрьской сессии ПАСЕ.

Кроме того, В.ЯНУКОВИЧ отметил, что во время недавней встречи с Председателем ПАСЕ Мевлютом ЧАВУШОГЛУ было договорено, что Парламентская Ассамблея усилит свою координацию с Украиной в контексте подготовки Украины к председательству в Комитете министров Совета Европы в 2011 году.

Также глава государства проинформировал собеседницу о ходе реформ в Украине. В частности, он отметил, что уже реализуется судебная реформа: приняты и вступили в силу необходимые законы, в частности "О судоустройстве и статусе судей".

"Этот шаг укрепил независимость судей и упростил процедуру доступа к суду и правосудию каждого гражданина", - считает В.ЯНУКОВИЧ.

Особое внимание на встрече было уделено вопросу обеспечения в Украине свободы слова. В этой связи Президент отметил важность решения о создании в Украине общественного телевидения. "Эта концепция общественного телевидения и радиовещания была вынесена на широкое обсуждение, и в ближайшее время этот законопроект будет рассмотрен в Верховной Раде. Я держу этот вопрос на личном контроле, как и вопросы расследования каждого случая нарушения прав СМИ", - заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Со своей стороны содокладчик мониторингового комитета ПАСЕ отметила, что ее организация готова помогать Украине. "Мы очень хотим, чтобы вы смотрели на нас как на людей, настроенных помогать вам во всем, чем только можно", - сказала М. РЕПС.