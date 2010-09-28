Балога возглавил список ЕЦ в Закарпатье
Конференция назвала "пятерку" и всех 70
Избирательный список партии "Единый центр" в Закарпатский облсовет возглавил бывший глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании областной конференции ЕЦ, которая только что закончилась в Мукачево.
Таким образом, в первую пятерку списка кандидатов в депутаты Закарпатского облсовета от областной организации ЕЦ вошли: В.БАЛОГА, Владимир СМОЛАНКА - врач, профессор-нейрохирург, один из лучших в Европе, Елизавета БИРОВ - заведующая областной детской больницей, Николай ВЕГЕШ - ректор Ужгородского национального университета и Мария ДУМНИЧ - активистка Единого центра в Тячевском районе Закарпатья, бывшая заведующая отделом образования Тячевской РГА.
Всего в избирательный список кандидатов в депутаты облсовета от ЕЦ внесено 70 человек.
В первой десятке списка также - нынешний председатель Закарпатского областного совета Михаил КИЧКОВСКИЙ, директор Ужгородской швейной фабрики Мирослава КАЛАМУНЯК, профессор-кардиолог Николай РИШКО и другие.