Балога возглавил список ЕЦ в Закарпатье

Избирательный список партии "Единый центр" в Закарпатский облсовет возглавил бывший глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании областной конференции ЕЦ, которая только что закончилась в Мукачево.

Таким образом, в первую пятерку списка кандидатов в депутаты Закарпатского облсовета от областной организации ЕЦ вошли: В.БАЛОГА, Владимир СМОЛАНКА - врач, профессор-нейрохирург, один из лучших в Европе, Елизавета БИРОВ - заведующая областной детской больницей, Николай ВЕГЕШ - ректор Ужгородского национального университета и Мария ДУМНИЧ - активистка Единого центра в Тячевском районе Закарпатья, бывшая заведующая отделом образования Тячевской РГА.

Всего в избирательный список кандидатов в депутаты облсовета от ЕЦ внесено 70 человек.

В первой десятке списка также - нынешний председатель Закарпатского областного совета Михаил КИЧКОВСКИЙ, директор Ужгородской швейной фабрики Мирослава КАЛАМУНЯК, профессор-кардиолог Николай РИШКО и другие.