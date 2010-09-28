Новый глава Нашей Украины уже призывает к люстрации

Председатель Политсовета партии «Наша Украина», экс-председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО убежден, что в Украине необходимо провести люстрацию.

Как сообщает пресс-служба партии, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Ивано-Франковске.

«Именно потому, что я начинал этот процесс, я именно так и думаю, и действовал. Люстрация в этой стране обязательна. Нужно забрать все архивы от коммунистов и обнародовать их, предоставить их гражданам. Каждый должен знать правду», - отметил он.

Говоря о следственных действиях СБУ в отношении директора Национального музея-мемориала «Тюрьма на Лонцкого» Руслана ЗАБИЛОГО, В.НАЛИВАЙЧЕНКО отметил, что брал бы, наоборот, таких людей на работу. “Именно с ними мы передали помещение тюрьмы на Лонцкого. Все то, что сейчас происходит – это агрессия», - подчеркнул председатель Политсовета «Нашей Украины».