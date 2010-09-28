Партия Тимошенко назвала кандидатом героиню съезда в Северодонецке

Партия „Батьківщина” на конференции городской организации 27 сентября выдвинула кандидатом в мэры Днепропетровска экс-председателя Днепропетровского облсовета Галину БУЛАВКУ.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе облорганизации партии.

Г.БУЛАВКА возглавила и список кандидатов от ВО „Батьківщина” в Днепропетровский городской совет, который также был утвержден на партконференции.

Справка УНИАН. Г.БУЛАВКА является депутатом Днепропетровского областного совета от БЮТ.

С мая 2002 г. по декабрь 2004 г. Г.БУЛАВКА занимала должность главы Днепропетровского облсовета. С июля 2008 г. по июнь 2010 г. - возглавляла Главное управление Пенсионного фонда в Днепропетровской области.

Как сообщали украинские СМИ, именно Булавка Галина Иливна – на тот момент председатель областного Совета Днепропетровской области – на знаменитом съезде сепаратистов 2004 года в Северодонецке зачитывала обращение «к народу Украины и всем народам мира».