Разрыв между фаворитами выборов мэра Херсона - меньше процента

В Херсоне основными фаворитами на предстоящих выборах городского головы являются действующий мэр Владимир САЛЬДО и лидер «Третьей силы» Андрей ПУТИЛОВ.

Об этом сегодня в Херсоне на презентации результатов социологического исследования, проведенного Центром исследований проблем гражданского общества (Киев) сказал директор центра Виталий КУЛИК.

По его словам, за В.САЛЬДО готовы проголосовать 17,5% опрошенных жителей города, а за А.ПУТИЛОВА - 16,8%. При этом, как отметил В.КУЛИК, если не будет включен админресурс, именно А.ПУТИЛОВ может выиграть выборы мэра Херсона с отрывом в 4-6,5%.

У кандидата от Союза левых сил Владлена ГИРИНА 10,9% поддержки срежи опрошенных жителей Херсона, у представителя партии «Витчизна» Игоря СЕМЕНЧЕВА - 9,3%. Пятерку лидеров замыкает кандидат Украинской морской партии Алена РОТОВА (5,4%).

Остальные кандидаты (включая тех, кто может заявить о себе с началом кампании) не имеют серьезной электоральной базы.

По словам В.КУЛИКА, опрос стал частью большого исследовательского проекта, который охватывает областные центры юга и юго-востока Украины. Главная цель исследования: определить, насколько новая власть будет готова к реформе местного самоуправления и насколько будут качественны ее решения. На первом этапе проекта, отметил эксперт, нужно смоделировать, кто станет у руля городов и какой будет политдизайн горсоветов. На втором этапе – оценка качества программ кандидатов. Третий – модель местной власти после для выборов 31 октября.

Фактически, подчеркнул В.КУУЛИК, Херсон показывает один из наиболее высоких показателей явки избирателей: 55,9% опрошенных точно придут голосовать, а 24,4%, скорее всего, будут голосовать. Если учесть, по его словам, что общая оценка явки по Украине составляет от 56% до 61%, то показатели Херсона явно указывают на интерес избирателей к процессу.

Согласно результатам первичного исследования, более 60% жителей Херсона считают, что ситуация в городе развивается в неправильном направлении, что свидетельствует о наличии мощного уровня недовольства местной властью. Однако около 20% устойчиво поддерживают нынешнее руководство города.

Как отметил В.КУЛИК, особенностью Херсона является то, что при очевидной неудовлетворенности ситуацией в городе часть избирателей не хочет перемен (любых). Фокус-группы показали, что одна треть херсонцев не хочет ничего менять, потому что «будет еще хуже». Эти настроения экстраполируются на общее отношения избирателя и власти. Граждане замыкаются со своими проблемами в себе, не верят органам местного самоуправления, не хотят самоорганизовываться, проявлять инициативу, углубляется дистанция между властью и гражданами, отметил В.КУЛИК.

По его словам, даже среди сторонников действующего мэра В.САЛЬДО 34,3% считают, что ситуация в городе развивается в неправильном направлении. По сути, сказал эксперт, речь идет о том, что они инерционно поддерживают нынешнюю власть, поскольку не видят ей альтернативы. Однако, добавил В.КУЛИК, нужно отметить и тот факт, что среди сторонников оппозиционных кандидатов насчитывается до 20% тех, кто считает ситуацию в городе нормальной.

Согласно опросу, лидером антирейтинга в Херсоне является А.РОТОВА (33,8% респондентов ни при каких обстоятельства не будут за нее голосовать). У В.САЛЬДО этот показатель равен 31,7%, а у В.ГИРИНА – 22,6%. В то же время, А.ПУТИЛОВА гарантированно не поддержат 10,5%. Наименьший антирейтинг наблюдается у И.СЕМЕНЧЕВА – 7,1%.

Таким образом, отметил В.КУЛИК, основная интрига нынешних выборов разворачивается между В.САЛЬДО и А.ПУТИЛОВЫМ, а остальные кандидаты заметно отстают от этого тандема. Однако, если у В.САЛЬДО существует высокий антирейтинг (31,7%), даже часть его сторонников не довольны проводимой в городе политикой (34,3%), то у А.ПУТИЛОВА антирейтинг – 10,5% и существует пространство, где возможно расширение собственной электоральной базы.

Наибольшее пересечение электората А.ПУТИЛОВА - с электоратом В.САЛЬДО (18%), В.ГИРИНА (11%) и И.СЕМЕНЧЕВА (10%). В то же время А.ПУТИЛОВ мог бы претендовать на 23% голосов И.СЕМЕНЧЕВА, 24% В.ГИРИНА, 18% А.РОТОВОЙ и 17% В.САЛЬДО. С учетом других кандидатов теоретическая электоральная ниша А.ПУТИЛОВА оценивается в 23-25%, что примерно соответствует количеству респондентов, позитивно оценивающих его деятельность (26%).

Как сказал В.КУЛИК, следует учитывать и уверенность электората в своих кандидатах. Фокус-группы показали, что избиратели В.САЛЬДО только в 5 из 10 случаев уверенны, что проголосуют за действующего мэра, в то время как электорат А.ПУТИЛОВА – в 8 из 10 случаев.

По словам эксперта, особо следует отметить программы кандидатов в мэры. Их содержание (по сравнению с 2006 г.) существенно улучшилось. Речь идет о том, что они «заземлены» на проблематику территориальной общины, в программах стало больше конкретики и цифр, пропали популистские обещания, партии возобновили общение с избирателем, подчеркнул В.КУЛИК.

Согласно опросу, рейтинг политических партий – субъектов будущей избирательной кампании в городской совет Херсона выглядит следующим образом: Партия регионов - 25,5% голосов респондентов, «Третья сила» (А.ПУТИЛОВ) – 9,6%, БЮТ-«Батькивщина» – 6,6%, «Витчизна» (И.СЕМЕНЧЕВ) - 5,2%, КПУ – 5,2%, Союз левых сил (В.ГИРИН) – 3,7%, Украинская морская партия (А.РОТОВА) – 3%. При этом есть определенные шансы попасть в горсовет у Республиканской христианской партии (С.КИРИЧЕНКО) – 2,5%.

Большинство этих политических сил ориентированы на персоналии кандидатов в мэры, которые и обеспечивают своим присутствием рейтинг той или иной партии. «Да, после исключения из закона о местных выборах положения о создании именных блоков известным городским политикам было сложно проводить ребрендинг и партизироваться. Но, как показывают результаты исследования, они с успехом решили этот вопрос», - подчекнул В.КУЛИК.

По его словам, при условии, что 38 из 76 депутатов горсовета будут избираться по мажоритарным округам, у Партии регионов есть возможность сформировать наиболее крупную фракцию. Однако для создания большинства в горсовете Херсона «регионалам» необходимо будет объединиться с «Третьей силой», Союзом левых сил, «Витчизной», Украинской морской партией или КПУ. При этом, в случае конфликта между Партией и этими партиями (а таковой существует) оппозиционные к В.САЛЬДО (если он станет мэром) партии могут пойти на создание устойчивого оппозиционного объединения. В результате горсовет не будет достаточно управляем, сказал В.КУЛИК.

Исследование проводилось 15-24 сентября. Было опрошено 1200 жителей Херсона старше 18 лет согласно репрезентативной стратифицированной выборке. Форма опроса: личное интервью «лицом к лицу» («face to face») по заранее определенному маршруту установленным шагом. Погрешность выборки - +/-2,82%.