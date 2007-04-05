КС принял к рассмотрению дело о роспуске Верховной Рады
Информацией поделился Янукович
Конституционный суд Украины принял к рассмотрению дело о конституционности указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции сегодня.
По его словам, суд «готов его рассматривать или рассматривает».
При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в ближайшее время будет известно, как продвигается эта процедура.
Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вечером 2 апреля подписал указ о роспуске украинского парламента.
Верховная Рада в тот же день приняла постановление, в котором заявила об отсутствии у Президента правовых оснований для роспуска парламента, а Кабинет Министров Украины поздно ночью принял постановление, которым решил подчиняться только Верховной Раде.
Представители коалиции подготовили представление относительно Указа Президента о роспуске Верховной Рады и просили КС безотлагательно, не позже 5 дней после публикации указа Президента о прекращении полномочий парламента, проверить этот документ на соответствие Конституции.
Как сообщила 3 апреля пресс-служба КС, Конституционный Суд Украины на протяжении 15 дней определится, будет ли он открывать конституционное производство по делу относительно президентского Указа о роспуске Верховной Рады.