КС принял к рассмотрению дело о роспуске Верховной Рады

Конституционный суд Украины принял к рассмотрению дело о конституционности указа Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о роспуске парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ на пресс-конференции сегодня.

По его словам, суд «готов его рассматривать или рассматривает».

При этом В.ЯНУКОВИЧ отметил, что в ближайшее время будет известно, как продвигается эта процедура.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вечером 2 апреля подписал указ о роспуске украинского парламента.

Верховная Рада в тот же день приняла постановление, в котором заявила об отсутствии у Президента правовых оснований для роспуска парламента, а Кабинет Министров Украины поздно ночью принял постановление, которым решил подчиняться только Верховной Раде.

Представители коалиции подготовили представление относительно Указа Президента о роспуске Верховной Рады и просили КС безотлагательно, не позже 5 дней после публикации указа Президента о прекращении полномочий парламента, проверить этот документ на соответствие Конституции.

Как сообщила 3 апреля пресс-служба КС, Конституционный Суд Украины на протяжении 15 дней определится, будет ли он открывать конституционное производство по делу относительно президентского Указа о роспуске Верховной Рады.