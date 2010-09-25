Азаров похвалил Добкина за чистые улицы

Премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ отметил чистоту улиц в Харькове.

Как передает корреспондент УНИАН, свое впечатление от города премьер выразил, сравнивая работу Харьковской и Одесской городской власти.

«Я достаточно прямой человек, поэтому высказал мэру Одессы все впечатления, которые у меня возникли, когда я проезжал по Одессе, или выходил из машины и видел город. Совсем противоположное я сказал вашему губернатору. Искренне сказал: Михаил Маркович (ДОБКИН – УНИАН), Харьков и Одесса – небо и земля!», - отметил Н.АЗАРОВ.

Руководитель правительства высоко оценил «порядок и прогресс» в Харькове и в то же время выразил сожаление по поводу низкого качества дорог в Одессе.

«Мне досадно как премьер-министру. У нас Одесса должна быть лучше Харькова, или. по крайней мере не хуже. И она обязательно будет не хуже Харькова», - сказал Н.АЗАРОВ.

Премьер-министр выразил удовольствие работой местной власти в Харькове, отметив, что «город улучшается на глазах».

Как сообщал УНИАН, во время рабочего визита в Одессу Н.АЗАРОВ критически оценил работу мэра города Эдуарда ГУРВИЦА, в частности акцентировал на неудовлетворительном состоянии дорог.