Ющенко: "Наша Украина" уменьшит число руководящих органов

Лидер партии «Наша Украина» Виктор ЮЩЕНКО заявляет о существенном обновлении возглавляемой им политической силы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции, комментируя результаты ІХ съезда партии.

В.ЮЩЕНКО заметил, что на сегодняшний день Украина переживает «неапогей демократических преобразований, свободы». «Поэтому для политических сил демократического направления важно сегодня сделать выводы и вынести уроки», - считает он.

В.ЮЩЕНКО напомнил о сегодняшнем решении партии существенно обновить руководство, в частности съезд переизбрал политсовет партии, который возглавил Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вместо Веры УЛЬЯНЧЕНКО, а председателем исполкома был избран Сергей БОНДАРЧУК.

«Я горжусь этими двумя решениями», - сказал В.ЮЩЕНКО.

«Мы приняли решение о существенном обновлении нашей политической силы», - добавил лидер «Нашей Украины».

По его словам, это свидетельствует о том, что партия после президентских выборов честно взглянула на свои проблемы и сделала правильные выводы.

В.ЮЩЕНКО также сообщил, что на следующем съезде планируется внести изменения в устав партии, существенно уменьшив количество руководящих органов и сделав их более мобильными для принятия решений.